Убийство Гандзюк: обвиняемым вынесли приговор Сегодня, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Сергей Мазур/Facebook Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября Сергей Мазур/Facebook

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание.

Об этом сообщает Украинская правда.

Координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а непосредственный нападающий Никита Грабчук — к шести годам тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по четыре года тюрьмы, Виктор Горбунов — три года.

Согласно данным обвинения, Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.



31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

В нападении на Гандзюк подозревались пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все признали свою вину.