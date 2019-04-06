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Убийство Гандзюк: глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку

Вчера, 17:27
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Убийство Гандзюк: глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку - фото

Александр Спиваковский /Facebook

Гордеев уже написал заявление

Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев подал в отставку. 

Об этом сообщил народный депутат Александр Спиваковский.

Он также опубликовал заявление Гордеева на имя президента Петра Порошенко. Глава Херсонской ОГА просит уволить его по собственному желанию.

Сам Гордеев пока не прокомментировал свое решение.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по прозвищу Москал-младший.  Глава ГПУ добавил, что Левин достаточно известная персона в уголовном мире.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

15 февраля суд избрал Мангер меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.Позже его адвокат внес за него залог и глава облсовета вышел на свободу.

5 апреля на него повторно надели электронный браслет.

Активисты требовали от президента Петра Порошенко уволить Гордеева.

Теги:   Отставка Андрей Гордеев Екатерина Гандзюк

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