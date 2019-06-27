Суд обязал Киву опровергнуть клевету в адрес Екатерины Гандзюк 27 июня, 15:22 1074 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Гандзюк via Facebook Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк via Facebook

Соломенский районный суд Киева обязал кандидата в народные депутаты от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Илью Киву опровергнуть свои слова о незаконной деятельности погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем.

Кива в эфире Эспрессо. TV от 2 октября 2018 года заявил: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета».

Суд по иску отца активистки Виктора признал эти слова не соответствующими действительности.

Илья Кива должен в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть клевету в адрес Екатерины Гандзюк в эфире Эспрессо. TV и заплатить 1409,6 грн судебного сбора истцу.

31 июля 2018 года в Херсоне на активистку было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лицо (более 35% тела). Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.

В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему вменяют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин.

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых и назначил им наказание. Подозреваемые получили от трех до шести лет заключения.