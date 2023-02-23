Буданов и Малюк обсуждали убийство разведчика Киреева. Договорились «не разжигать вражду» между ГУР и СБУ 23 февраля, 09:27 Кирилл Буданов и Василий Малюк (Фото:СБУ)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время встречи с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком обсуждали кейс агента Дениса Киреева, убитого в автомобиле СБУ. Договорились не конфликтовать.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По словам Буданова, во время встречи с Малюком они говорили, что между ГУР и СБУ «не может быть» конфликта и договорились «не разжигать вражду среди наших служб и организаций».

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«Мы с господином Малюком говорили о том, что такого [конфликта] не может быть. Мы работаем на одно государство — Украину. И в состоянии войны это вообще нонсенс какой-то. Это невозможно, так не может быть. Мы с руководителем СБУ сделали все выводы, публично все сказали», — заявил глава украинской разведки.

Он рассказал, что сейчас дело Киреева на стадии расследования. Буданова уверяет: «информационный всплеск» состоялся — это «гарантия, что оно когда-нибудь закончится, потому что похоронить его невозможно».

Буданов и Малюк встретились 23 января. Перед этим руководитель ГУР в интервью Радио Свобода подтвердил, что в начале полномасштабной войны СБУ застрелила сотрудника разведки Дениса Киреева. Он сказал, что во время их последнего разговора после убийства Киреева тогдашний глава СБУ Иван Баканов «не смог ничего толком объяснить».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее объяснил гибель Дениса Киреева отсутствием координации между силовыми структурами в начале полномасштабной войны.

Денис Киреев: что известно об убийстве агента

Американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало большое расследование о Кирееве, в котором сказано, что он работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Буданова ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.



Весной 2021 года Буданов попросил Киреева использовать его контакты в сферах финансов и безопасности, чтобы внедриться в российскую военную разведку, и тот согласился. Руководитель ГУР также сказал, что Киреев первым в Украине забил тревогу, когда осенью американские военные и разведка начали предупреждать Украину об угрозе полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет WSJ, 23 февраля 2022 года Киреев предупредил Буданова, что российский диктатор Путин отдал приказ о вторжении ранним утром 24 февраля, а также передал информацию о ключевой точке российской атаки, благодаря которой Украина перебросила дополнительные войска в гостомельский аэропорт.

5 марта 2022 года стало известно, что Денис Киреев был застрелен в центре Киева — через несколько дней после того, как присутствовал на первом раунде украинско-российских переговоров в Беларуси как консультант украинской делегации.



Тогда Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Но позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий. Его имя упомянули вместе с еще двумя погибшими разведчиками. «Они погибли, защищая Украину, а их поступок приблизил нас к победе», — заявили в ГУР.

Киреева похоронили на Байковом кладбище рядом с первым министром иностранных дел Украины, а президент посмертно его наградил.