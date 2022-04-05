После Бучи оккупанты будут пытаться скрыть следы своих военных преступлений — Зеленский 5 апреля, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский в Киевской области 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты, вероятно, в будущем будут пытаться скрыть следы своих преступлений в Украине.

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Глава государства напомнил, что попытки российских пропагандистов отрицать обвинения против военных страны-агрессора — это «новая старая тактика», которую Россия использовала еще после сбития российскими боевиками рейса MH17 над Донбассом, в том числе утверждая, что тела якобы подбросили в самолет еще до катастрофы. После обнародования кадров из Бучи Киевской области, которые подтверждают новые военные преступления россиян, кремлевские пропагандисты тоже врут и пытаются искажать факты. Зеленский подчеркнул, что «они не смогут обмануть весь мир» и однажды каждый россиянин узнает, кто из их сограждан убивал, отдавал приказы и закрывал глаза на убийства.



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«После предания гласности массовых убийств гражданских в Киевской области оккупанты могут по-другому относиться к своим преступлениям на других территориях Украины, куда они зашли. Они уже запускают лживую кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе. Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело, как будто их убил кто-то другой.

Вероятно, теперь оккупанты будут пытаться скрыть следы своих преступлений. Они не сделали это в Буче, когда отступали, но на другой территории это, вероятно, возможно… Каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю", — сказал президент.

Постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя ранее пытался утверждать, что массовые убийства мирных жителей в Буче — это «инсценированная провокация» стран Запада. Газета The New York Times проанализировала спутниковые снимки Бучи и убедилась, что тела мирных жителей пролежали там не менее трех недель, когда город был захвачен российскими оккупантами. Журналисты Bellingcat также проанализировали и разоблачили фейки российского режима о якобы «постановке» кадров из Бучи.



2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Владимир Зеленский сказал, что количество погибших может быть намного выше.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.



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