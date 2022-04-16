В Украине ликвидировали генерал-майора, заместителя командующего 8-й армией РФ Владимира Фролова 16 апреля, 18:15 Цей матеріал також доступний українською На войне против Украины умер генерал-майор, заместитель командующего 8-й армией РФ Владимир Фролов (Фото:Анатолий Штирлиц)

ВС Украины был ликвидирован заместитель командующего 8-й армией России, генерал-майор Владимир Фролов. Это наиболее высокопоставленный петербургский военный, которого уничтожили украинские защитники.

О гибели Фролова в Украине сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, лично посетившего похороны путинского убийцы. Он подчеркнул, что погибший был потомственным военным, поскольку его отец прошел Вторую мировую войну и участвовал в боях за Хатынь.

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Это уже восьмой российский генерал, ликвидированный ВСУ.



По состоянию на 27 марта украинские военные ликвидировали семь российских генералов, однако российские власти подтвердили смерть только одного из них — заместителя командующего 41 общевойсковой армией сухопутных войск Андрея Суховецкого.



В целом, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 16 апреля российская армия потеряла более 20 100 военнослужащих.



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