В Украине ликвидировали генерал-майора, заместителя командующего 8-й армией РФ Владимира Фролова
На войне против Украины умер генерал-майор, заместитель командующего 8-й армией РФ Владимир Фролов (Фото:Анатолий Штирлиц)
ВС Украины был ликвидирован заместитель командующего 8-й армией России, генерал-майор Владимир Фролов. Это наиболее высокопоставленный петербургский военный, которого уничтожили украинские защитники.
О гибели Фролова в Украине сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, лично посетившего похороны путинского убийцы. Он подчеркнул, что погибший был потомственным военным, поскольку его отец прошел Вторую мировую войну и участвовал в боях за Хатынь.
Это уже восьмой российский генерал, ликвидированный ВСУ.
По состоянию на 27 марта украинские военные ликвидировали семь российских генералов, однако российские власти подтвердили смерть только одного из них — заместителя командующего 41 общевойсковой армией сухопутных войск Андрея Суховецкого.
В целом, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 16 апреля российская армия потеряла более 20 100 военнослужащих.
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