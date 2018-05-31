"Убийство" Бабченко: Аваков раскритиковал международные организации за негативную реакцию на спецоперацию

По словам Авакова, он был "шокирован" реакцией некоторых международных организаций

На фоне критики со стороны некоторых международных организаций спецоперации украинских правоохранителей, позволившей спасти жизнь российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко, глава МВД Арсен Аваков выразил глубокое удивление такой реакцией.

Об этом он сказал в четверг, 31 мая, после презентации Академии патрульной полиции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Мне удивительны заявления многих международных организаций, "что это такое - дезинформировали общество". Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит? И вы бы на этом примере говорили - Amnesty International или Репортеры без границ - вот, у нас еще один погибший журналист?", - отметил министр.

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По его словам украинские правоохранители руководствуются интересами страны, а не мнением "псевдоморальных авторитетов"

"Поэтому, мягко говоря, удивляют и шокируют такие заявления неких международных авторитетов. Я думаю, что и впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением, что о них скажет тот или иной псевдоморальный авторитет, а (будут руководствоваться) тем, чтобы на нашей территории было спокойно, и человек не подвергся нападению", - подчеркнул Аваков.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Согласно легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

По ее завершению Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г".

Согласно данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО $30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

В свою очередь организатора завербовали российские спецслужбы.

При этом он планировал осуществить в Украине еще 30 убийств.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.