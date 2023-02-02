«Постоянно ошибаются». Администрация Зеленского раздражена тем, как США недооценивают ВСУ — Politico 2 февраля, 10:57 Марк Милли (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

По мнению руководства Украины, разведка США постоянно ошибалась в оценке возможностей украинских войск во время войны с Россией, пишет газета Politico.

По данным собеседников издания, администрация президента Владимира Зеленского была «взбешена», в частности, последними замечаниями генерала Марка Милли, который оценил возвращение Крыма в 2023 году как маловероятное.

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«Я все еще утверждаю, что в этом году было бы очень трудно выбросить российские войска с каждого дюйма Украины и оккупированной Россией Украины», — напомнило Politico заявление Милли во время встречи группы по обороне Украины в формате Рамштайн.



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Как подчеркивает газета, Украина готовится к большим наступлениям этой весны. В то же время украинцы, говорится в материале, отмечают, что данные разведки США об их военных способностях постоянно не учитывались в течение почти годовой войны.



Ранее сообщалось, что по данным Politico, чиновники Министерства обороны США на секретном брифинге перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил отметили, что «украинские силы вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем».



Как отмечалось ранее, бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины. По его словам, Украина не будет в безопасности пока Россия там.

