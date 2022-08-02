«Отказ от Крыма и НАТО»: в Офисе президента резко ответили на скандальное заявление Трампа

2 августа, 12:23
На Банковой слова Дональда Трампа о необходимости отказа Украины от Крыма и НАТО назвали «абсурдом» (Фото:USA Today Network/Reuters)

На Банковой слова Дональда Трампа о необходимости отказа Украины от Крыма и НАТО назвали «абсурдом» (Фото:USA Today Network/Reuters)

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на скандальное заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, утверждающего, что отказ Украины от Крыма и НАТО якобы мог предотвратить полномасштабное вторжение РФ.

Как написал у себя в Twitter советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, подобные высказывания являются ничем иным, как российской пропагандой.

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По его словам, на самом деле никакие уступки кремлевскому режиму не могли предотвратить его нападение на Украину, поскольку российский диктатор Владимир Путин никогда не смирится с ее независимостью.

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«Россия не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма!» — абсурдный российский пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Зачем? Россия напала, потому что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдание извергам", — призвал Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1554389851306397696

В эфире американского телевидения Трамп заявил, что если бы его переизбрали на второй срок, а Киев отказался от Крыма и вступления в НАТО, то Путин якобы не начал бы полномасштабного вторжения в Украину.

«Он не смог бы этого сделать, если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина — ред.) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО: „Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО“, и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение», — сказал Трамп.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым НАТО Российская агрессия Дональд Трамп Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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