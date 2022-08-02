«Отказ от Крыма и НАТО»: в Офисе президента резко ответили на скандальное заявление Трампа 2 августа, 12:23 На Банковой слова Дональда Трампа о необходимости отказа Украины от Крыма и НАТО назвали «абсурдом» (Фото:USA Today Network/Reuters)

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на скандальное заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, утверждающего, что отказ Украины от Крыма и НАТО якобы мог предотвратить полномасштабное вторжение РФ.

Как написал у себя в Twitter советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, подобные высказывания являются ничем иным, как российской пропагандой.

По его словам, на самом деле никакие уступки кремлевскому режиму не могли предотвратить его нападение на Украину, поскольку российский диктатор Владимир Путин никогда не смирится с ее независимостью.

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«Россия не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма!» — абсурдный российский пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Зачем? Россия напала, потому что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдание извергам", — призвал Подоляк.

В эфире американского телевидения Трамп заявил, что если бы его переизбрали на второй срок, а Киев отказался от Крыма и вступления в НАТО, то Путин якобы не начал бы полномасштабного вторжения в Украину.

«Он не смог бы этого сделать, если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина — ред.) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО: „Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО“, и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение», — сказал Трамп.

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