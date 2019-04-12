У Зеленского отреагировали на обращение в Минобороны относительно уклонения от мобилизации Сегодня, 12:22 2654 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko У Зеленского не комментируют обращение в Минобороны относительно уклонения от мобилизации REUTERS / Valentyn Ogirenko

Пресс-секретарь шоумена Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что обращение в Министерство обороны о подтверждении или опровержении уклонения от мобилизации кандидата в 2014 году не будут комментировать.

Об этом Победеносцева сообщила Громадському.



Она отметила, что депутат Татьяна Черновол задала свой вопрос - теперь стоит ожидать ответа от Министерства обороны.

Ранее депутат от Народного фронта Татьяна Черновол попросила Министерство обороны подтвердить или опровергнуть информацию о том, что шоумен Владимир Зеленский уклонялся от мобилизации в 2014 году.

В ответ первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил: "Мы сегодня попробуем вам дать ответ на депутатский запрос. И всю информацию выложим в установленном порядке".

