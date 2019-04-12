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У Зеленского отреагировали на обращение в Минобороны относительно уклонения от мобилизации

Сегодня, 12:22
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У Зеленского отреагировали на обращение в Минобороны относительно уклонения от мобилизации - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

У Зеленского не комментируют обращение в Минобороны относительно уклонения от мобилизации

Пресс-секретарь шоумена Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что обращение в Министерство обороны о подтверждении или опровержении уклонения от мобилизации кандидата в 2014 году не будут комментировать.

Об этом Победеносцева сообщила Громадському.

Она отметила, что депутат Татьяна Черновол задала свой вопрос - теперь стоит ожидать ответа от Министерства обороны.

Ранее депутат от Народного фронта Татьяна Черновол попросила Министерство обороны подтвердить или опровергнуть информацию о том, что шоумен Владимир Зеленский уклонялся от мобилизации в 2014 году.

В ответ первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил: "Мы сегодня попробуем вам дать ответ на депутатский запрос. И всю информацию выложим в установленном порядке".

Теги:   Минобороны Украины Мобилизация Владимир Зеленский

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