В Офисе президента обещают на неделе принять решения относительно глав городов и областей, где плохо обустроены укрытия 25 июня, 13:15 В Офисе президента взялись за вопрос укрытий (Фото:Офис президента Украины)

В Офисе президента обещают в течение недели принять решения об ответственности в отношении глав городов и областей, где плохо обустроены укрытия.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в эфире телемарафона, рассказывая о последнем заседании СНБО 23 июня о состоянии укрытий.

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По его словам, на заседании двое министров доложили о состоянии проверки «абсолютно всех» укрытий в Украине.

Было определено, что «позорная и критическая ситуация» по обустройству защитных сооружений сложилась в частности в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Чернигове, Сумах, Херсоне, Николаеве, Конотопе и в Белой Церкви, а также в Житомирском районе Житомирской области, Конотопском районе Сумской области и Белоцерковском районе Киевской области.

Кулеба отметил, что это свидетельствует о неудовлетворительной работе должностных лиц, ответственных за состояние бомбоубежищ в соответствующих городах и районах.

Поэтому СНБО 23 июня принял решение, что соответствующим органам в течение недели надо определиться с дисциплинарными решениями в отношении людей, которые занимают руководящие должности в перечисленных городах и регионах и отвечают за укрытие.

«И в течение недели в городах, в регионах и областях должны быть приняты решения относительно этих должностных лиц», — сказал Кулеба.

Представитель Офиса президента отдельно упомянул о Киеве и выступил с критическим комментарием в адрес мэра столицы Виталия Кличко.

«Не понятно почему в городе Киеве, столице, отношение к укрытиям, которое полностью не соответствует современным вызовам. У города есть бюджет, у города есть все возможности для того, чтобы эту ситуацию исправить и вообще сделать образцовой. Но, тем не менее, логика главы города почему-то совсем другая», — добавил он.

Кулеба уверен, что решение СНБО станут началом «совсем другой работы» по обустройству укрытий и доступа к ним.



«Каждый человек должен четко понимать и знать, как он попадет в свое укрытие или в ближайшее укрытие и что для этого необходимо, какие адреса, какие ответственные люди. Эта работа, которая должна быть сделана в течение месяца. И до 30.07 также должен быть отдельный отчет по выполненной работе по областям и населенным пунктам, которые указаны в решении», — заявил Кулеба.

Также СНБО решил предоставить укрытиям статус объектов стратегического значения.

Взялись за укрытия. Каким оказалось состояние бомбоубежищ в Киеве и по Украине спустя полтора года полномасштабной войны

В ночь на 1 июня возле закрытого укрытия поликлиники в Деснянском районе Киева погибли три человека, которые оказались на улице во время российской ракетной атаки. Пока они стучали в закрытую дверь, рядом упали обломки ракеты.

Всего за неделю до трагедии в КГВА уверяли, что «закрытых для киевлян укрытий во время воздушной тревоги не будет».

Эта трагедия вызвала новую волну проверок укрытий в столице и по всей Украине. Президент Зеленский поручил проверить укрытия в Киеве министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину, который делал это вместе с мэром Виталием Кличко. Укрытия в других городах и областях проверяли группы, организованные министерством внутренних дел.

По итогам проверки в Киеве только 15% укрытий пригодны к использованию без существенных замечаний. К тому же абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа.

Президент Зеленский, после заседания Ставки, на котором был представлен доклад о состоянии укрытий, пообещал «решения относительно ответственных».