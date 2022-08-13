Ермак назвал пять шагов для победы в войне
Андрей Ермак (Фото:ОПУ)
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против России, разрушив ее экономику и армию.
Об этом он написал в Telegram.
По словам главы ОП, Украине помогут:
- признание России государством-спонсором терроризма;
- визовый бан для россиян;
- ограничение цены на нефть;
- газовое эмбарго;
- поставки Украине оружия.
«Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир», — отметил Ермак.
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