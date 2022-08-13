Ермак назвал пять шагов для победы в войне

13 августа, 12:29
Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против России, разрушив ее экономику и армию.

Об этом он написал в Telegram.

По словам главы ОП, Украине помогут:

  • признание России государством-спонсором терроризма;
  • визовый бан для россиян;
  • ограничение цены на нефть;
  • газовое эмбарго;
  • поставки Украине оружия.

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«Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир», — отметил Ермак.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Эмбарго Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины государство-спонсор терроризма

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