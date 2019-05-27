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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Представитель Зеленского анонсировал введение ответственности за «кнопкодавство» и прогулы в Раде

Сегодня, 16:15
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Представитель Зеленского анонсировал введение ответственности за «кнопкодавство» и прогулы в Раде - фото

Честно

Депутат Анатолий Гиршфельд голосует за себя и за соседа

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о введении ответственности за «кнопкодавство» и прогулы в парламенте.

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает УНИАН.

«Один из проектов, которые мы будем вносить — вопрос ответственности за „кнопкодавство“, вопросы ответственности за депутатские прогулы, вопрос ответственности за то, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов по законопроекту, за который он голосует», — отметил он.

При этом Стефанчук предупредил, что Зеленский будет бойкотировать законопроекты, принятые с нарушением регламента.

Он добавил, что основная цель Зеленского — искоренить «подковерные» договоренности в Раде, вместо этого привести работу парламента к европейским нормам.

Напомним, что Руслан Стефанчук предложил пересмотреть количество народных депутатов — в сторону уменьшения.

Теги:   Кнопкодавство Кнопкодавы Руслан Стефанчук Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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