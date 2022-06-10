В Запорожской области удается срывать планы оккупантов — Зеленский

10 июня, 00:13
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в обращении в четверг, 9 июня, прокомментировал ситуацию на фронте на 106-й день полномасштабной войны.

По словам главы государства, за сутки фронтовая ситуация существенно не изменилась, Северодонецк, Лисичанск и другие города на Донбассе, которые российские оккупанты считают ключевыми мишенями, держатся:

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«Определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед в Харьковской области, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении».

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Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, благодаря которым страна выдержала 106 дней полномасштабной войны.

8 июня мэр Мелитополя Иван Федоров предположил, что российские оккупанты готовятся к отступлению из города. По его словам, защитники Украины создали россиянам серьезные проблемы в Херсонской области, поэтому оккупанты перебрасывают туда часть своих войск.

7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов. Институт по изучению войны (ISW) также сообщил, что россияне начали отвод подразделений в Запорожской области.

Позже в Запорожской ОВА сообщили, что вместо переброшенных на Херсонское направление солдат Россия отправила представителей так называемой «ДНР».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Запорожская область Херсонская область Николаевская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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