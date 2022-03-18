Кулеба об окончании войны России против Украины: Есть два финала 18 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у войны России против Украины есть два возможных финала: проигрыш одной из сторон, либо компромиссное соглашение на более выгодных условиях.

В интервью Украинской правде он сказал, что второй сценарий более реалистичен.

«Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал — это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели с самого начала навязать россияне, выдвинув такой документ. Второй финал — это соглашение… Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях», — отметил Кулеба.

Видео дня

По его мнению, второй вариант является более реалистичным.

Кулеба добавил, что Владимир Зеленский «никаких поручений никому сдавать национальные интересы не ставил».

«Задача, которую ставит президент, очень четкая: максимально жесткие гарантии безопасности Украины. И все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает — это просто информационная война, в которой мы должны научиться быть серьезными, взрослыми людьми и не вестись на вбросы», — подчеркнул глава МИД Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.