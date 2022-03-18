Кулеба об окончании войны России против Украины: Есть два финала

18 марта, 14:00
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у войны России против Украины есть два возможных финала: проигрыш одной из сторон, либо компромиссное соглашение на более выгодных условиях.

В интервью Украинской правде он сказал, что второй сценарий более реалистичен.

«Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал — это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели с самого начала навязать россияне, выдвинув такой документ. Второй финал — это соглашение… Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях», — отметил Кулеба.

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По его мнению, второй вариант является более реалистичным.

Кулеба добавил, что Владимир Зеленский «никаких поручений никому сдавать национальные интересы не ставил».

«Задача, которую ставит президент, очень четкая: максимально жесткие гарантии безопасности Украины. И все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает — это просто информационная война, в которой мы должны научиться быть серьезными, взрослыми людьми и не вестись на вбросы», — подчеркнул глава МИД Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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