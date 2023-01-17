«На Западе также считают собственные деньги». ВСУ за сутки выстреливают столько, сколько в ФРГ производят за полгода — интервью с Рахманиным 17 января, 13:08 Эксклюзив NV Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 15 января 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Сергей Рахманин, нардеп, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке, в интервью Radio NV рассказал, как украинская сторона пытается получать новые образцы западного вооружения и чем сможет сбивать российские ракеты Х-22.

— Судя по атаке по городу Днепру и по тому, что говорят сейчас военные эксперты, я могу предположить, но хочу у вас спросить, есть ряд ракет, ряд российского вооружения, против которого в Украине нет средств противовоздушной обороны. Есть ли здесь какие-то варианты в ближайшее время решить этот вопрос? Что вы об этом знаете, что, может быть, говорят в наших правоохранительных органах?

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— У нас действительно в системе ПВО фактически нет средств, которые могли бы эффективно бороться с определенными разновидностями российских ракет. В первую очередь это касается баллистических ракет Искандер и сверхзвуковых крылатых ракет Х-22. Искандер летит не по предопределенной траектории: он набирает огромную высоту и потом с большой высоты, с огромной скоростью большого веса падает фактически как камень. И перехватывать, сбивать их — действительно нечем. Для понимания: только боевой вес, например ракеты Искандер составляет 700 килограмм, если не ошибаюсь. Самая тяжелая ракета, которая у нас может применяться против них, — это IRIS-T, которая весит 130 килограмм.

Она физически не может сбить баллистическую ракету. Поэтому против баллистических ракет пока мы не можем эффективно противодействовать. Что касается Х-22: это крылатая ракета. Крылатые ракеты мы преимущественно сбиваем, более успешно с ними боремся. Это касается и крылатых ракет Калибр, и Х-101, и Х-555 и высокоточных авиационных ракет Х-59. Х-22 летит с невероятно высокой скоростью, она тоже большого веса. Теоретически против них могли бы противодействовать та же IRIS-T за счет очень чувствительного, очень качественного радара. Теоретически их может сбивать наше С-300. Но за счет высокой скорости, которую развивает эта ракета, ее сбить, к большому сожалению, очень тяжело.

Поэтому, например, я официальных сообщений от наших зенитчиков о том, что им удавалось поражать ракеты Х-22, честно говоря, не видел. Были единичные случаи, которые якобы их сбивали, но официально, насколько я помню, наша противовоздушная оборона, наши военно-воздушные силы, об этом не отчитывались. То есть Х-22 мы пока сбивать не можем. Чем их могут сбивать. На сегодняшний день есть договоренность о поставках Украине двух современных зенитно-ракетных комплексов, которые могут работать на большое расстояние — 100 и более километров. И по своим характеристикам способны сбивать такие ракеты: и баллистические, и Х-22.