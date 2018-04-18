У Путина есть ко мне доверие: Медведчук рассказал, как стал кумом главы Кремля

Скандально известный лидер прокремлевского движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в интервью DW рассказал о том, как президент РФ Владимир Путин стал его кумом.

По его словам, 20 мая 2004 года у него родилась дочь, и осенью того же года он обратился российскому президенту и жене тогдашнего главы его администрации Дмитрия Медведева Светлане с просьбой стать крестными родителями ребенка.

"Во-первых, у меня были тогда дружеские отношения с господином Медведевым, мы были главами президентских администраций, я в Украине, он в России. У меня были нормальные, деловые отношения с господином Путиным. И просто где-то в беседе возник этот вопрос", - сказал он.

В то же время Медведчук отказался отвечать на вопрос, считает ли главу Кремля своим близким другом.

"Вы знаете, когда речь идет о таком человеке, то такой вопрос можно задавать только ему - считает ли он кого-то близким другом? А мне некорректно об этом говорить", - отметил он, добавив, что, по его мнению, у Путина есть к нему доверие.

Ранее Медведчук заявил, что, несмотря на оккупацию российскими войсками украинского Крыма и вторжения на Донбасс, не считает РФ агрессором.