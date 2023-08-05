ГБР проводит обыски у помощника Дубинского — СМИ 5 августа, 15:45 У помощника Дубинского проводят обыски (Фото:dubinskypro / Instagram)

Государственное бюро расследований (ГБР) в субботу, 5 августа, провело обыски у помощника нардепа Александра Дубинского Владимира Колодюка.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как пишет издание, обыски связаны с выездом Дубинского за границу в период военного положения.

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УП со ссылкой на правоохранителей пишет, что помощник помогал нардепу оформить поддельные документы, когда сам нардеп находился за границей.

Позавчера — 3 августа — СБУ и ГБР провели обыски и у самого Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу в период военного положения.

По данным правоохранителей, нардеп получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца на лечение, но покинул страну сам.

В то же время отец депутата самостоятельно, без сопровождения сына выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп.

Кроме того, правоохранители расследуют факты подписания нардепом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать о подделке.

Против него возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

Дубинский назвал обыски «незаконными», а обвинения — «надуманными». Нардеп утверждает, что у него хотят «найти любой компромат, который может быть использован для дискредитации».

4 августа Дубинский был на допросе в ГБР в Киеве.



Еще 25 июля соучредитель партии Демократическая сокира, военнослужащий Антон Швец сообщил, что Минздрав предоставил разрешение депутату Дубинскому выехать за границу.

В тот же день Дубинский в соцсетях подтвердил, что получил разрешение на выезд из Украины для сопровождения онкобольного отца в зарубежную клинику.

26 июля Швец сообщил, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца выехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне со своей девушкой. В качестве доказательства он привел скриншот свежих сториз якобы девушки нардепа на котором было видно ногу с такой же татуировкой, как и у Дубинского.

Александр Дубинский был избран нардепом 9-го созыва от Слуги народа.

В январе 2021 года Минфин США ввел санкции против Дубинского и еще шестерых украинцев из-за обвинений во вмешательстве в американские выборы.

В конце того же месяца президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа предложил Дубинскому выйти из фракции, однако тот отказался.

1 февраля Дубинского таки исключили из состава фракции «слуг» — «за» проголосовали 198 его однопартийцев, а в марте его исключили и из партии.

По данным движения Честно, Дубинский также систематически распространял российскую пропаганду о внешнем управлении Украиной, биолабораториях, называл лозунг «Слава Украине» нацистским.