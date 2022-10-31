У полиции Финляндии нет подтверждений информации о передачи контрабандного оружия из Украины — МИД

31 октября, 16:57
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СМИ сообщали, что якобы есть признаки того, что преступные группировки нелегально переправляют в Финляндию оружие из Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

СМИ сообщали, что якобы есть признаки того, что преступные группировки нелегально переправляют в Финляндию оружие из Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У полиции Финляндии нет подтверждения информации финских СМИ о передаче контрабандного оружия из Украины преступным группировкам.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в Facebook.

«По поручению МИД Украины украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию для получения деталей. В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины», — пишет он.

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Николенко добавил, что посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию.

«Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию — очередная российская дезинформация», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10227913966089768
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Накануне Финская национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на Национальное бюро расследований сообщала, что якобы есть признаки того, что преступные группировки нелегально переправляют в Финляндию штурмовые винтовки, предназначавшиеся для Украины. Также сообщалось, что стрелковое оружие, которое предназначалось для Украины, якобы нашли в Швеции, Дании и Нидерландах.

МВД Украины, комментируя эту информацию в СМИ, заявило, что кремлевские пропагандисты провоцируют создание выдумок о происходящих в Украине процессах.

https://www.youtube.com/embed/gxMzIgNxXU0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Российская агрессия Контрабанда Финляндия

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