У полиции Финляндии нет подтверждений информации о передачи контрабандного оружия из Украины — МИД
СМИ сообщали, что якобы есть признаки того, что преступные группировки нелегально переправляют в Финляндию оружие из Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
У полиции Финляндии нет подтверждения информации финских СМИ о передаче контрабандного оружия из Украины преступным группировкам.
Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в Facebook.
«По поручению МИД Украины украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию для получения деталей. В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины», — пишет он.
Николенко добавил, что посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию.
«Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию — очередная российская дезинформация», — подчеркнул он.
Накануне Финская национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на Национальное бюро расследований сообщала, что якобы есть признаки того, что преступные группировки нелегально переправляют в Финляндию штурмовые винтовки, предназначавшиеся для Украины. Также сообщалось, что стрелковое оружие, которое предназначалось для Украины, якобы нашли в Швеции, Дании и Нидерландах.
МВД Украины, комментируя эту информацию в СМИ, заявило, что кремлевские пропагандисты провоцируют создание выдумок о происходящих в Украине процессах.