Ему стало некуда отступать. Известные украинцы – о том, как относятся к Гройсману после повышения цен на газ

После непопулярного решения о поднятии цен на газ для населения на 23,5% журнал Новое Время спросил соотечественников, как они оценивают деятельность премьер-министра Владимира Гройсмана.

Иван Компан, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы:

Лично мое отношение к премьеру не изменилось никак. С чего бы? Разве он совершил что‑то неожиданное? Нет. О том, что рано или поздно придется выбирать между деньгами МВФ и популярностью среди избирателей, все и так давно знали. Просто отступать стало некуда.

Принимал ли он решение в одиночку? Нет, конечно. Был ли у него выбор? Не думаю. Когда живешь на содержании, нужно делать что говорят

Принимал ли он решение в одиночку? Нет, конечно. Был ли у него выбор? Не думаю. Когда живешь на содержании, нужно делать что говорят. Вот он и сделал. Без денег МВФ стране вообще конец. А так хоть следующий год переживем.

В конце концов, как топили в селе ворованными дровами, так и будут. Как не платили в городах, так и не будут.

Остается только мечтать о тех временах, когда вопрос "Как вам премьер?" прозвучит на фоне 10% роста ВВП. Вот тогда уж и восхитимся!

Ирина Медушевская, блогер:

Я премьера Гройсмана не могу всерьез воспринимать. Ну, настолько все невнятно. Это катастрофа. Людям нужно объяснять все очень просто. Не нужно ничего выдумывать и усложнять. А сказать: "Дорогие друзья, с низкими тарифами наша страна жила при Януковиче и полностью зависела от РФ".

Было бы еще здорово, чтобы премьер сказал: "Ребята, ну вот нужно затянуть пояса. И мы тоже все вместе затянем". Но они же говорят только нам - затяните [а не себе]. Вот в этом я вижу провал Гройсмана, Порошенко и всех остальных.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии:

Цену на газ надо было поднимать своевременно по формуле, под которой сам премьер подписался полтора года назад. А так вся Украина начинает восприниматься как страна шулеров. Давайте попробуем выполнять все взятые на себя обязательства и увидим, насколько лучшей станет наша жизнь.

Анатолий Амелин, соучредитель, директор экономических программ аналитического центра Украинский институт будущего:

Обойтись без повышения, конечно, можно. Но вопрос, за чей счет будет компенсирована разница? На самом деле ничего страшного не произошло. С учетом того, что в течение года цена газа на европейском рынке выросла на 30%, доходы украинцев за год, согласно статистике, выросли тоже почти на 30%. Новая цена на газ (занимающий в расходах до 1 / 5) неприятна, но не критична.

Обойтись без повышения, конечно, можно. Но вопрос, за чей счет будет компенсирована разница?

Людмила Горделадзе, директор киевского кинотеатра Жовтень:

Лучший правитель тот, чью фамилию и чье лицо граждане страны не знают. Им незачем знать. Их жизнь от правителя не зависит. У нас пока не так. Мы своих правителей отлично знаем и по фамилиям, и в лицо. И часто вспоминаем "незлим тихим словом". Есть за что. Ведь правда?

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента:

На самом деле это был выбор между двух зол: либо повышение цены на газ, либо риск дефолта и как минимум двукратная девальвация гривни. Так что у Гройсмана не было другого выхода. При любых других обстоятельствах он попытался бы избежать этого непопулярного решения. И полтора года он тянул с выполнением этого обязательства перед МВФ.

Правительство, конечно, попытается компенсировать и нейтрализовать негативные социальные и политические риски этого решения через субсидии. Но негатив все равно останется: критика уже есть, будет и рост социального напряжения.

Как это повлияет на его политические электоральные перспективы, увидим к концу года, когда придут первые платежки [с новыми тарифами].

Выравнивание цен было неизбежным - его откладывали практически два десятилетия, но оно все равно произошло

Можно ли было за эти полтора года начать большую приватизацию, расшевелить рынок земли и в итоге обойтись без кредита МВФ и его требований? С одной стороны, да. Но с другой, и к приватизации, и к рынку земли отношение неоднозначное. По разным причинам значительная часть населения воспринимает это негативно. В этом печальный парадокс ситуации: позиция МВФ по отношению к украинским реформам не совпадает с общественными настроениями. Народ хочет одного, а МВФ - противоположного.

Так или иначе, выравнивание цен было неизбежным - его откладывали практически два десятилетия, но оно все равно произошло. Проблема в другом - как уменьшить нагрузку на бюджет. Ситуация ненормальная в том плане, что на повышение цены на газ приходится реагировать увеличением субсидий и они становятся таким же грузом на бюджет, как и дефицит пенсионного фонда.

Светлана Залишук, народный депутат от Блока Петра Порошенко:

Во всей этой истории меня больше тревожит вопрос баланса определенной справедливости. Думаю, страна в принципе готова принять озвученное правительством повышение цен на газ, потому что такая конъюнктура на мировом рынке. И если мы стремимся получить поддержку международных доноров, то должны также придерживаться международных цен на газ.

Гройсмана нужно оценивать не за повышение тарифов на газ, а за нерешенные многие другие вопросы, существующие в сфере энергетики

Но в тот же день [19 октября] в Шишаках Полтавской области местные депутаты проголосовали за выдачу четырех разрешений на газодобычу каким‑то неизвестным фирмам. А эти месторождения могли давать государству до 1 млрд кубов газа в год.

Второй момент. Киев полгода сидит без горячей воды. И это уже вопрос к Ринату Ахметову, который остается партнером Петра Порошенко. Но при этом у нас остается абсолютно действующая формула Роттердам+. Потребители переплачивают за доставку донбасского угля, будто он едет к нам из Роттердама.

Поэтому премьера Гройсмана нужно оценивать не за повышение тарифов на газ, а за нерешенные многие другие вопросы, существующие в сфере энергетики.

Тарас Прохасько, писатель:

Я понимаю, что это требование кредиторов. И теперь эффективность правительства будет зависеть только от того, как полученные средства будут использованы.

В то же время постоянные кредиты - это очень болезненный вопрос для Украины. Ведь эти займы начались давно и уже превратились в определенную схему как некий выход из критических ситуаций. И меня пугает, что эти долги Украины уже превышают возможность их вернуть.

Но как гражданин я согласен соблюдать требования правительства и платить по новым тарифам. Хотя для меня это будет очень тяжело.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции:

Украинские политики не имеют достаточно (уж не знаю, чего больше) воли - желания - профессионализма, чтобы предложить комплекс реформ и мер по росту экономики, уровня жизни, инвестиционной привлекательности как максимум и недопущению развала страны и дичайших кадровых потерь как минимум.

Рост цен на газ - это частный случай. Малозначимый на фоне гораздо больших потерь

Рост цен на газ - это частный случай. Малозначимый на фоне гораздо больших потерь. Главная из них - потеря всяческих перспектив для потенциально одной из самых богатейших природными и кадровыми ресурсами стран мира.

Кто виноват - Порошенко, Гройсман, Верховная рада, лидеры партий, олигархи или все вместе взятые? Ах, если бы мы только нашли ответ на этот вопрос, и тут же все замигало бы вокруг, как от выигрыша в игровом автомате, и на нас посыпались монетки.

Эльдар Нагорный, основатель Школы маркетинга SMS:

Когда цена на газ ниже рыночной, мы все равно платим за него полную цену. Но не напрямую. А посредством налогов. Руками вороватого, коррумпированного и неэффективного государства. Мы сами кормим дракона, который ест наших детей. И дракон этот в головах. Что хорошо: самые лживые и вороватые украинские политики явили свое истинное лицо нам всем. Что плохо: они плоть от плоти нашей, и столько людей им верит.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №38 от 25 октября 2018 года