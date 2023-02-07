У Королевской нашли имущество в Москве — НАПК 7 февраля, 22:12 Наталья Королевская (Фото:ОПЗЖ)

Народный депутат Наталья Королевская, которая была избрана в парламент от запрещенной партии ОПЗЖ, скрыла, что имеет имущество в Москве и недвижимость в Украине.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

В НАПК выяснили, что недвижимость Королевская зарегистрировала на кипрскую компанию, а затем передала ее в собственность отца.

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Также у нардепа от партии Слуга народа Павла Халимона выявил факты, свидетельствующие о незаконном обогащении на 10 млн грн. Именно за такую сумму депутат уже во время войны купил дом.

29 января депутаты от запрещенной ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления о сложении мандатов.

23 января LB.ua сообщило, что четырех нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов. Речь шла о Наталии Королевской, Юрии Солоде, Олеге Волошине и Александре Пономареве.

