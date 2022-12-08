«Мы достанем россиян где угодно». Удары по базам в РФ, битва за Бахмут и вероятность наступления из Беларуси — интервью с Костенко 8 декабря, 20:00 Эксклюзив НВ Украинские танкисты возле Бахмута, Донецкая область, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Роман Костенко, нардеп, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в интервью Радио НВ рассказал, как Украина получила «окно возможностей» и показала Москве, что может достать россиян, где бы они ни находились.

— Начну с сообщений, которые мне приходилось слышать, противоречащих друг другу в течение последней недели. О том, что приближается зима и одни эксперты говорят, что зимой традиционно замедляется ход боевых действий, а американский Институт изучения войны не считает, что зима будет замедлять ход боевых действий в Украине. А что вы скажете?

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— Зима вносит свои коррективы. Замедляем, не замедляем — это все будет зависеть и от задач, и от того, какой техникой мы будем выполнять эти задачи. Скажу так, что зимой всегда в обороне сидеть лучше, чем наступать. И зима тоже бывает разной. Поэтому для тех, кто в обороне, конечно, лучше. Для тех, кто наступает — гораздо хуже.

Мы видим, зима еще бывает разная, если мы говорим о сильных морозах и снегопадах, лучше сидеть в окопах и обороняться. Если мы говорим, что при этом нужно наступать, конечно, гораздо сложнее. Но и история и современность показывают, что вести боевые действия можно в любую погоду, с некоторыми поправками именно на нее.

— Но сейчас выглядит так, что и украинская армия будет обороняться в основном, по крайней мере, я не слышала от украинских экспертов или военных чиновников о том, что зимой собираются идти в наступление. И насколько я вижу, судя по поступающим из России новостям, там тоже планируют не останавливать мобилизацию, планируют набирать срочников, но тоже выглядит так, что все их планы ориентированы на весну.

— Я думаю, что россияне будут пытаться и дальше, несмотря на то, что зима, продавливать восток, будут пытаться выйти все-таки на рубежи Донецкой и Луганской областей, потому что для них это время, время, которого они уже много потеряли. Время, которое принесло им, последние девять месяцев, в основном поражения.

Еще в начале, когда они болели эйфорией, мы помним, как они заходили на нашу территорию и отчитывались о захвате территорий, то последнее, что было, — это только оставление территорий, в том числе тех, которые вроде бы присоединили к себе.

Поэтому им нужна какая-то победа, чтобы даже пойти зимовать, скажем так. Я думаю, без какой-то победы они зимовать не пойдут, поэтому я думаю, что они будут пытаться выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей или хотя бы в этих пределах одержать какую-нибудь победу, например, Бахмут. Чтобы можно было закрыть год и сказать: дальше мы будем ждать весны. Но чего-то они хотят достичь и здесь наша задача — не дать им возможности добиться хоть какой-нибудь маленькой победы.

— Вы сами вспомнили о Бахмуте, а какие там перспективы?

— Там действительно идут тяжелые бои, противник там сконцентрировал гораздо больше сил и средств, чем на других направлениях, это говорит о том, что для него необходимо, возможно, это подтверждает тот тезис, что я говорил до этого, что ему нужна какая-то победа с каким-то именем.

С большим городом, взяли Херсон, взяли Бахмут, что-то им такое нужно. Поэтому наши защитники стоят, после того, как было освобождено правобережье, по моей информации, туда были переброшены дополнительные свежие силы на несколько донецких направлений, были поменяны бригады.