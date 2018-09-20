20 сентября 2018, четверг

"У нас должна быть такая опция": Порошенко о силовой деоккупации Донбасса

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
При этом Порошенко подчеркнул, что Украина планирует обеспечить мир политико-дипломатическим путем
Фото: пресс-служба президента

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина планирует обеспечить мир политико-дипломатическим путем

Президент Украины Петр Порошенко настаивает, что у страны должна быть возможность силового освобождения Донбасса в случае необходимости.

Об этом он заявил в четверг, 20 сентября, во время ежегодного послания в Верховной Раде, комментируя слова главы Кремля Владимира Путина о том, что ВСУ готовят военный сценарий по деоккупации захваченных РФ территорий.

"Конечно, у нас должна быть подобная опция. Любая армия готова к любым сценариям. У Украины есть право на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН. И мы это подчеркнули в недавно принятом законе о реинтеграции Донбасса", - сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что украинская стратегия по обеспечению мира на востоке страны предусматривает его достижении политико-дипломатическим путем.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове