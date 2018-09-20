"У нас должна быть такая опция": Порошенко о силовой деоккупации Донбасса

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина планирует обеспечить мир политико-дипломатическим путем

Президент Украины Петр Порошенко настаивает, что у страны должна быть возможность силового освобождения Донбасса в случае необходимости.

Об этом он заявил в четверг, 20 сентября, во время ежегодного послания в Верховной Раде, комментируя слова главы Кремля Владимира Путина о том, что ВСУ готовят военный сценарий по деоккупации захваченных РФ территорий.

"Конечно, у нас должна быть подобная опция. Любая армия готова к любым сценариям. У Украины есть право на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН. И мы это подчеркнули в недавно принятом законе о реинтеграции Донбасса", - сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что украинская стратегия по обеспечению мира на востоке страны предусматривает его достижении политико-дипломатическим путем.