Владислав Рашкован
Продать мечту. На кого стоит равняться, если ты — лидер
Питер Дикинсон
Мистер Zelenskyy. Что не так со статусом Украины в мире
Андрей Бережанский
Три слона, которые держат успешное государство
Александр Гольц
Дело Голунова. Зашатается ли Кремль?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

У меня проблемы не с человеком по фамилии Аваков, а со всей системой — Саакашвили

Сегодня, 09:36
Цей матеріал також доступний українською
У меня проблемы не с человеком по фамилии Аваков, а со всей системой — Саакашвили - фото

НВ

Михеил Саакашвили

Лидер Руху нових сил Михеил Саакашвили в эфире Радио НВ рассказал о конфликте с главом МВД Арсеном Аваковым.

«У меня проблемы не с человеком по фамилии Аваков, у меня проблема была со всей системой. Это крайне тривиально и глупо заводить, что армянин на грузина накричал. Но это неправильно», — отметил Саакашвили.

По словам Саакашвили, вместе с Рухом нових сил на парламентские выборы идет заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.

Напомним, в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).

После победы Зеленского на выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину. Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Теги:   Арсен Аваков Михеил Саакашвили Радио НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Сегодня, 09:40

img
СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более $17 млн
Компании/Рынки

Сегодня, 09:04

img
Суд приостановил лицензию SkyUp Airlines
Страны

Вчера, 12:30

img
Додон отменил указ о роспуске парламента

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
30326
Политика

Вчера, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
19218
Политика

Вчера, 11:50

img
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
12058

Новости Одессы

img
Умер еще один пострадавший при пожаре в одесской психбольнице
img
ВМСУ получат еще несколько американских катеров типа Islannd
img
Проект нового торгового центра возле Дерибасовской поменяли: меньше современности, больше классики (фото, документ)