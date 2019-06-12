У меня проблемы не с человеком по фамилии Аваков, а со всей системой — Саакашвили Сегодня, 09:36 Цей матеріал також доступний українською НВ Михеил Саакашвили НВ

Лидер Руху нових сил Михеил Саакашвили в эфире Радио НВ рассказал о конфликте с главом МВД Арсеном Аваковым.

«У меня проблемы не с человеком по фамилии Аваков, у меня проблема была со всей системой. Это крайне тривиально и глупо заводить, что армянин на грузина накричал. Но это неправильно», — отметил Саакашвили.

По словам Саакашвили, вместе с Рухом нових сил на парламентские выборы идет заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.

Напомним, в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).

После победы Зеленского на выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину. Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.