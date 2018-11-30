У меня нет никаких претензий к Тимошенко - соратник Порошенко Игорь Кононенко

Кононенко заявил, что "не имеет претензий" к лидеру Батькивщины

Первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко сообщил, что у него "нет никаких претензий" к лидеру партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио НВ, отвечая на вопрос о возможных претензиях к Тимошенко, учитывая заявление Кононенко в интервью Главкому о том, что санкции России в отношении украинских компаний и физических лиц нужны были для того, чтобы "показать, что там есть Юлия Тимошенко".

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины. Под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний. Кононенко в их число не вошел.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.