«Они подсчитали количество трупов». Готово ли российское командование убить 200 тысяч россиян ради нового наступления — интервью 20 декабря, 20:01 Эксклюзив НВ Украинские военные в Лимане, Донецкая область, 20 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Олег Катков, главный редактор Defense Express, в эфире Радио НВ рассказал, как российское военное руководство фактически рассчитало, сколько мобилизованных россиян нужно убить ради захвата одного километра украинской территории.

— Начнём с интересной истории. Хвостовики с «умным» наведением для авиабомб, есть отдельная деталь, что польские специалисты смогут помочь совместить это с авиабомбами, которые уже есть на вооружении Украины. Что мы должны понимать об этом пока теоретическом варианте усиления украинской авиации?

Видео дня

— Если речь идет о высокоточных комплектах JDAM, я так понимаю, то дело в том, что стоит ли устанавливать их на советские авиабомбы. Теоретически, наверное, возможно, но дело в том, что эти JDAM рассчитаны на американские авиабомбы, измеряемые в фунтах натовского образца, имеют определенную аэродинамическую форму, массу, все это рассчитано, заложено. Не просто «оперение», там же находится и система управления полетом, то есть довольно сложный автопилот, и система навигации, все это совмещено с уже рассчитанными математическими моделями управления полетом.

Условно говоря, повесить JDAM на ФАБ-250 советского образца, в теории как-то и возможно, но это требует значительных усилий вместо того, чтобы получить авиабомбы, которые уже под него подстроены. А вот самомонтаж на практике обычно это происходит следующим образом: на определенной авиабазе есть обычные авиабомбы и есть комплекты JDAM.

И для того чтобы их совместить, нужно просто взять отвертку, инструменты и их прикрутить. Наверное, учитывая все то вооружение, которое нам передают, и этот механизм, наверняка все же бойцов научат, как это делать. Здесь помощь поляков, возможно, будет заключаться именно в том, чтобы показать, как это делается и все.

— Мы должны рассчитывать на нечто подобное, то есть прибор, устройство, позволяющее маневрировать и наводить на 10 метров в точку, и самолеты советского образца. Мы на это должны рассчитывать?