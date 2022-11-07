У Королевской нашли дом возле Москвы. Она не декларировала его 16 лет — Схемы

7 ноября, 20:33
Поделиться:
Наталья Королевская (Фото:ОПЗЖ)

Наталья Королевская (Фото:ОПЗЖ)

Депутат Верховной Рады Наталья Королевская с 2006 года имеет недвижимость возле Москвы, но за 16 лет пребывания в парламенте ни разу ее не задекларировала, сообщают Схемы.

На подмосковный дом Королевской журналисты вышли, пытаясь узнать, куда она делась после начала российского вторжения.

Поиски они начали с России, так как Королевская попала в Верховную Раду как представительница пророссийской партии ОПЗЖ и имеет близких родственников в России.

Видео дня

Читайте также:
Некоторые даже в Европе. Около десяти нардепов из ОПЗЖ находятся за границей — Стефанчук

Так выяснилось, что у депутата Королевской с сентября 2005 года есть недвижимость в селе Круглино Дмитровского района Московской области.

Ее дом расположен в садовом обществе Астрецовский — курортной зоне рядом с горнолыжным курортом Яхрома Парк.

С тех пор она как народный депутат подала не одну электронную декларацию, но российской недвижимости нет ни в одной из них, говорится в расследовании.

Самой Королевской, по данным Схем, в России нет — она в Германии якобы на лечении.

https://www.facebook.com/watch/?v=3285081888486750

15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской партии ОПЗЖ. Решение о запрете партии окончательное и не подлежит обжалованию.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.

28 марта партия Оппозиционная платформа за жизнь заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте.

21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

Читайте также:
СБУ задержала соратника Кивы, который корректировал удары оккупантов по Днепру

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского направления. «За» проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

ОПЗЖ — уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Москва Наталья Королевская Оппозиционная платформа - За жизнь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X