У Королевской нашли дом возле Москвы. Она не декларировала его 16 лет — Схемы 7 ноября, 20:33 Наталья Королевская (Фото:ОПЗЖ)

Депутат Верховной Рады Наталья Королевская с 2006 года имеет недвижимость возле Москвы, но за 16 лет пребывания в парламенте ни разу ее не задекларировала, сообщают Схемы.

На подмосковный дом Королевской журналисты вышли, пытаясь узнать, куда она делась после начала российского вторжения.

Поиски они начали с России, так как Королевская попала в Верховную Раду как представительница пророссийской партии ОПЗЖ и имеет близких родственников в России.

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Так выяснилось, что у депутата Королевской с сентября 2005 года есть недвижимость в селе Круглино Дмитровского района Московской области.

Ее дом расположен в садовом обществе Астрецовский — курортной зоне рядом с горнолыжным курортом Яхрома Парк.

С тех пор она как народный депутат подала не одну электронную декларацию, но российской недвижимости нет ни в одной из них, говорится в расследовании.

Самой Королевской, по данным Схем, в России нет — она в Германии якобы на лечении.

15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской партии ОПЗЖ. Решение о запрете партии окончательное и не подлежит обжалованию.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.



28 марта партия Оппозиционная платформа за жизнь заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте.

21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского направления. «За» проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

ОПЗЖ — уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.