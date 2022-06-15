У Киева пока недостаточно оружия, но Украина обязательно вернет территории — Данилов

15 июня, 22:23
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинским военным пока не хватает тяжелого вооружения, несмотря на поддержку западных стран, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«То, что сегодня происходит на фронте, ситуация непростая, она сложная. Наши военные как могут ровняют эту ситуацию, в прямом и переносном смысле этого слова, но на сегодняшний день еще недостаточное количество орудий, тяжелого оружия для того, чтобы мы сказали, что у нас уже есть паритет», — сказал он в эфире телемарафона.

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Данилов добавил, что Киев очень благодарен западных партнерам, которые передают оружие Украине. Он также подчеркнул, что Украина вернет свои территории обязательно.

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Ранее о пакете помощи Украине от США на сумму около 1 миллиарда долларов сообщил американский президент Джо Байден.

Также глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт говорила, что Берлин передаст Киеву три системы РСЗО Mars II.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Военные СНБО Запад Алексей Данилов

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