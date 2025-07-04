НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ — СМИ

4 июля, 14:35
У Алексея Резникова 4 июля провели обыски

У Алексея Резникова 4 июля провели обыски (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

НАБУ провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, сообщают Zn.ua и УП.

По информации источников Zn.ua в правоохранительных органах, Резникова заранее об обыске не предупреждали. У него был изъят «неучтенный» телефон и «ряд значимых документов».

Источники УП также подтвердили, что у экс-министра провели обыск и «нашли левый телефон и еще что-то».

Отмечается, что следственные действия, вероятно, состоялись в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, хотя в апреле в НАБУ заявляли, что Резников в то время не был подозреваемым в производстве.

3 апреля руководитель первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что Резников пока не имеет статуса подозреваемого или свидетеля по делу о возможных злоупотреблениях при закупке продуктов питания для ВСУ.

Дело о хищениях на закупках продовольствия для ВСУ

2 апреля в НАБУ и САП заявили, что расследование установило, что в 2022—2023 годах поставки продуктов для армии осуществлялись по принципу комплектных закупок. В каталоге, который состоял из 409 позиций, только 10% составляли наиболее употребляемые продукты (овощи, крупы, мясо, вода). Другие же, такие как специи, желатин или сезонные ягоды, заказывались редко или вообще не использовались.

Цена комплекта определялась как средняя стоимость всех позиций каталога. Это создавало возможность для махинаций: популярные продукты продавали по завышенным ценам, а ненужные — по заниженным. Формально комплект имел рыночную стоимость, но фактически государство переплачивало миллионы гривен. Наиболее показательный пример — картофель, который закупали в огромных объемах втридорога, тогда как стоимость черешни или абрикосов в зимний период была мизерной.

В результате этой схемы две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, только за август-декабрь 2022 года получили более 733 млн грн незаконной прибыли. Экспертиза подтвердила факты злоупотреблений. Часть этих средств была выведена за границу и, вероятно, использована на покупку недвижимости в Хорватии.

О подозрении сообщено:

  • бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины;
  • владелице компаний-поставщиков;
  • двум руководителям этих компаний;
  • физическому лицу, способствовавшему схеме.

После того как расследование стало публичным, а в медиа появилась информация о закупке яиц по 17 грн за штуку, фигуранты вынуждены были снизить цены на 11 ключевых продуктов. Это позволило предотвратить дальнейшее хищение 788 млн грн бюджетных средств.

Из-за скандала, возникшего после этих публикаций, начали говорить об отставке министра обороны Алексея Резникова. Его уволили 5 сентября 2023 года.

