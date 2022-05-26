«Включая Крым». В движении сопротивления на оккупированных территориях Украины задействованы тысячи человек — глава Украинского центра безопасности 26 мая, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Протест против российских оккупантов в Мелитополе (Фото:предоставлено НВ)

На временно оккупированных территориях Украины в движении сопротивления задействованы уже тысячи человек, выполняющих разный объем операций, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

«Не хотел бы отвечать на этот вопрос, ведь информация находится в ведении наших специальных служб, Главного управления разведки и Сил специальных операций, которые взяли на себя эту координирующую роль в организации движения сопротивления. Однозначно речь идет на тысячи людей в разных регионах Украины, однозначно идет наращивание влияний. В начале у нас были только сотни партизан, но по мере того, как население увидело жизнь под российской оккупацией — к этому движению присоединяются новые и новые люди, это абсолютно тысячи людей во всех регионах, включая Крым», — рассказал Кузан.

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Аналитик также подтвердил, что на оккупированных территориях действуют целые отряды партизан.

«Конечно, совершать подрыв железной дороги, совершать покушения на целый руководящий и политический состав и силовой блок оккупантов, как это было в Луганской области, как это было в Запорожской области – такие умения нуждаются в специальных навыках. И конечно, что под руководством Буданова осуществлялась подготовка таких специалистов и она показала свою эффективность после того, как россияне чувствуют себя неуверенно. Сколько акций разного было уже организовано. Но кроме того, есть еще обычное, мирное население и далеко не все люди имеют соответствующие умения и навыки, чтобы осуществить такие акции», — сказал глава Украинского центра безопасности.

Эксперт также отметил, что даже минимальная деятельность в пользу движения сопротивления является важной поддержкой партизан.

«Поэтому даже поклейка открытки — это уже большая помощь нашему движению сопротивления, потому что даже одна открытка является демонстрацией присутствия Украины на оккупированных территориях и это означает, что любой оккупант не будет чувствовать себя более уверенно», — резюмирует он.

С 1 января в Украине введен в действие закон Об основах национального сопротивления.

В июле его поддержали нардепы Верховной Рады. Закон вступил в силу 1 августа 2021 года, а с 1 января 2022 года введен в действие.

Согласно закону, ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций ВСУ, а руководство движением будет осуществлять командующий ССО.

Четверг, 26 мая - 92-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.



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