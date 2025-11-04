«Зимняя поддержка». В Минсоцполитики рассказали, когда будут принимать заявки на выплату 1000 гривен
В Минсоцполитики рассказали детали «зимней поддержки» (Фото: Денис Улютин / Facebook)
Заявки на выплаты единовременного пособия в виде 1000 гривен в рамках «зимней поддержки» будут приниматься с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин во время общения с журналистами, пишет Радио Свобода.
По его словам, в Кабинете министров прогнозируют, что около 10 миллионов украинцев воспользуются возможностью подать заявление на новую государственную выплату.
Улютин отметил, что в бюджете министерства на эту программу заложено около 10 миллиардов гривен. Еще 4,4 миллиарда выделили на единовременную выплату по 6 500 гривен украинцам, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сказал министр.
«В целом получателей той или иной формы государственной поддержки в Украине около 15 миллионов человек. Средства, предусмотренные на выплаты 1000 гривен в рамках правительственной „зимней поддержки“, учитывают потребности этих людей. Это и оплата коммунальных услуг, и лекарства, и теплая одежда или обувь», — сказал он.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в прошлом году более 14 миллионов украинцев получили единовременную выплату в размере 1000 гривен. По ее словам, большинство получателей — около 57% - использовали эти средства для оплаты коммунальных услуг.
Отвечая на вопрос журналистов о том, почему в этом году ожидается меньше заявок на помощь, Улютин пояснил, что это связано с сокращением срока подачи заявлений на выплату.
Свириденко заявила, что воспользоваться единовременной выплатой предварительно можно будет в течение шести месяцев, однако окончательный срок действия программы еще согласовывается.
Комментируя упреки относительно популизма нынешней программы «зимней поддержки», о которых активно пишут в соцсетях, премьер напомнила, что подобная критика звучала и в прошлом году, когда правительство впервые ввело единовременную помощь.
«Я не считаю это популизмом. Война продолжается, мы богаче не становимся, эта программа должна поддержать людей в зимний период», — сказала Свириденко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах трех тысяч километров. Зеленский поручил правительству завершить подготовку зимней поддержки и представить все детали до 15 ноября.
Свириденко сообщила детали пакета поддержки для украинцев на зимний период.
Правительство планирует ввести такие программы:
- единовременная зимняя выплата для всех граждан Украины;
- новая финансовая помощь для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, лиц, потерявших работу из-за войны, а также для малообеспеченных семей;
- программа бесплатных поездок по Украине от Укрзализныци — до 3000 километров для всех граждан;
- комплексная проверка здоровья для лиц в возрасте 40+ этой зимой.