«Зимняя поддержка». В Минсоцполитики рассказали, когда будут принимать заявки на выплату 1000 гривен

Заявки на выплаты единовременного пособия в виде 1000 гривен в рамках «зимней поддержки» будут приниматься с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин во время общения с журналистами, пишет Радио Свобода .

По его словам, в Кабинете министров прогнозируют, что около 10 миллионов украинцев воспользуются возможностью подать заявление на новую государственную выплату.

Улютин отметил, что в бюджете министерства на эту программу заложено около 10 миллиардов гривен. Еще 4,4 миллиарда выделили на единовременную выплату по 6 500 гривен украинцам, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сказал министр.

«В целом получателей той или иной формы государственной поддержки в Украине около 15 миллионов человек. Средства, предусмотренные на выплаты 1000 гривен в рамках правительственной „зимней поддержки“, учитывают потребности этих людей. Это и оплата коммунальных услуг, и лекарства, и теплая одежда или обувь», — сказал он.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в прошлом году более 14 миллионов украинцев получили единовременную выплату в размере 1000 гривен. По ее словам, большинство получателей — около 57% - использовали эти средства для оплаты коммунальных услуг.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему в этом году ожидается меньше заявок на помощь, Улютин пояснил, что это связано с сокращением срока подачи заявлений на выплату.

Свириденко заявила, что воспользоваться единовременной выплатой предварительно можно будет в течение шести месяцев, однако окончательный срок действия программы еще согласовывается.

Комментируя упреки относительно популизма нынешней программы «зимней поддержки», о которых активно пишут в соцсетях, премьер напомнила, что подобная критика звучала и в прошлом году, когда правительство впервые ввело единовременную помощь.

«Я не считаю это популизмом. Война продолжается, мы богаче не становимся, эта программа должна поддержать людей в зимний период», — сказала Свириденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах трех тысяч километров. Зеленский поручил правительству завершить подготовку зимней поддержки и представить все детали до 15 ноября.

Свириденко сообщила детали пакета поддержки для украинцев на зимний период.

Правительство планирует ввести такие программы: