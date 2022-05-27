Тяжелое вооружение от США уже направляется в Украину — Кулеба 27 мая, 19:56 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Дополнительное тяжелое вооружение США уже направляется в Украину, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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«Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению устойчивой поддержки Украины со стороны США и всего мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и еще больше на пути к нам», — написал Кулеба в Twitter.

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Министр добавил, что Украина и США работают рука об руку, чтобы доставить украинский продовольственный экспорт, «несмотря на безрассудную российскую блокаду».

Сообщалось, что одновременно с поставками оружия США обсуждают с Украиной «опасность эскалации», если Киев нанесет удар по территории «в глубине России».

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