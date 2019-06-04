Ты можешь по-русски? В Славянске секретарь горсовета пожаловался на «непонятное» выступление чиновника — видео Вчера, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Газета Объявлений/YouTube Замечание секретаря вызвало смех некоторых депутатов Скриншот с видео Газета Объявлений/YouTube

Несмотря на принятие Верховной Радой закона о функционировании украинского языка, далеко не все госслужащие готовы использовать его в качестве государственного.

Так, в Славянске Донецкой области, освобожденном от оккупационных сил РФ еще в 2014 году, все еще остаются чиновники, предпочитающие пользоваться при исполнении своих обязанностей русским языком.

Недавно в Сети было опубликовано видео из сессионного зала местного горсовета, на котором его секретарь Жан Ким во время доклада и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова на украинском языке, жалуется, что ему «непонятно», что тот говорит.

«Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь», — заявил Ким, вызвав смех некоторых депутатов.

Ранее сообщалось, что 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон О функционировании украинского языка как государственного.