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Тут вопрос конституционности решения: Розенко о заявлении Зеленского о роспуске Рады

20 мая, 12:21
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Тут вопрос конституционности решения: Розенко о заявлении Зеленского о роспуске Рады - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Зеленский заявил о роспуске Рады во время церемонии инаугурации

На фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады вице-премьер Павел Розенко отметил, что конституционность и целесообразность такого решения остается под вопросом.

«Ну, тут же вопрос: для кого выгоден и целесообразен? Для Зеленского, очевидно, что роспуск выгодный и целесообразен. Меня волнует „выгодность и целесообразность“ такого шага для развития страны… И тут вопрос же конституционности/неконстуцийности этого решения», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Кроме того, комментируя предложение Зеленского относительно отставки правительства, Розенко подчеркнул, что этот вопрос относится к компетенции народных депутатов.

«Судьба правительства — в руках Верховной Рады. В любых вариантах и форматах, есть заявления или нет. Решение — за Верховной Радой», — добавил он.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Теги:   Роспуск парламента Верховная Рада Павел Розенко Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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