Тут вопрос конституционности решения: Розенко о заявлении Зеленского о роспуске Рады
На фоне заявления
президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады вице-премьер
Павел Розенко отметил, что конституционность и целесообразность такого решения
остается под вопросом.
«Ну, тут же вопрос: для кого выгоден и целесообразен? Для Зеленского, очевидно, что роспуск выгодный и целесообразен. Меня волнует „выгодность и целесообразность“ такого шага для развития страны… И тут вопрос же конституционности/неконстуцийности этого решения», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Кроме того, комментируя предложение Зеленского относительно отставки правительства, Розенко подчеркнул, что этот вопрос относится к компетенции народных депутатов.
«Судьба правительства — в руках Верховной Рады. В любых вариантах и форматах, есть заявления или нет. Решение — за Верховной Радой», — добавил он.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.