Тут вопрос конституционности решения: Розенко о заявлении Зеленского о роспуске Рады 20 мая, 12:21 1182 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Зеленский заявил о роспуске Рады во время церемонии инаугурации REUTERS/Valentyn Ogirenko

На фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады вице-премьер Павел Розенко отметил, что конституционность и целесообразность такого решения остается под вопросом.

«Ну, тут же вопрос: для кого выгоден и целесообразен? Для Зеленского, очевидно, что роспуск выгодный и целесообразен. Меня волнует „выгодность и целесообразность“ такого шага для развития страны… И тут вопрос же конституционности/неконстуцийности этого решения», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Кроме того, комментируя предложение Зеленского относительно отставки правительства, Розенко подчеркнул, что этот вопрос относится к компетенции народных депутатов.

«Судьба правительства — в руках Верховной Рады. В любых вариантах и форматах, есть заявления или нет. Решение — за Верховной Радой», — добавил он.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.