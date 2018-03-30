"Тусуйся отсюда": Винницкий депутат обругал активиста за вопрос о флаге ОУН и предложил "выйти поговорить" - видео

В Винницком областном совете во время обсуждения вопроса об использовании красно-черного прапора национально-освободительного движения украинского народа на официальных учреждениях города и области депутат от партии Батькивщина Александр Масленников обругал активиста.

При этом конфликт между ними транслировался в Сеть в прямом эфире.

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Как видно на опубликованном видео, активист пытался объяснить депутату значение красно-черного флага для украинских патриотов, однако его доводы и вопросы вызвали у Масленникова агрессию, и в какой-то момент он перешел на нецензурные ругательства и угрозы.

"Тусуйся отсюда, громадянин, бл*дь", - обратился он к активисту, после чего предложил "выйти поговорить".

Ранее сообщалось, что нардеп Мураев спровоцировал скандал в прямом эфире, назвав Революцию Достоинства "госпереворотом".