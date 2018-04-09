Турция выразила готовность принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Президенты Украины и Турции встретились в Стамбуле
Twitter

Президенты Украины и Турции встретились в Стамбуле

Власти Турции поддержали развертывания миротворческой миссии ООН во временно оккупированных регионах Донбасса и заявили о готовности принять в ней участие. Об этом сообщает пресс-центр Администрации президента.

В ходе встречи Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле украинский президент проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.

Кроме этого, главы государств обсудили углубление сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической отраслях, а также подготовку к Седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове