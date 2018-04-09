Турция выразила готовность принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Власти Турции поддержали развертывания миротворческой миссии ООН во временно оккупированных регионах Донбасса и заявили о готовности принять в ней участие. Об этом сообщает пресс-центр Администрации президента.

Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовность принять в ней участие.



Это было одной из тем разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. pic.twitter.com/WXlUS28Jxl & mdash; Петр Порошенко (@poroshenko) 9 апреля 2018 г.

В ходе встречи Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле украинский президент проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.

Кроме этого, главы государств обсудили углубление сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической отраслях, а также подготовку к Седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.