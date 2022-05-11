«На столе уже лежал запрос». Как Турция сломала планы РФ касательно десанта в Одессе — интервью с главным редактором BlackSeaNews 11 мая, 18:22 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте (Фото:Крым.Реалии)

Решение Турции закрыть Босфор для прохода военных кораблей сорвало планы россиян проводить масштабные десантные операции на одесском направлении и изменило соотношение судов, рассказал в эфире Радио НВ Андрей Клименко, главный редактор BlackSeaNews.

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— Какова текущая ситуация в наших морях? Какая там расстановка сил? Что основное нужно нам всем знать о ситуации на морском фронте?

— Во-первых, в Черном море, его юго-западной части с 24 февраля этого года идут бои. И никакого морского трафика из украинских портов Черного моря не происходит. И перспективы поэтому никакие. По нашим оценкам, морского трафика не будет до окончания боевых действий в Черном море. Порт Херсон оккупирован. Порты Николаева, там их несколько, они тоже заблокированы, потому что они расположены не в Черном море, а в Бугском лимане, и выход к нему идет рядом с Херсоном, он тоже невозможен. Порты Азовского моря, оба украинских порта Азовского моря, Бердянск и Мариуполь оккупированы. В порту Бердянск торговых судов наземных нет. В середине марта РФ их вытолкала оттуда, чтобы освободить причальные стенки для того, чтобы они десантными кораблями туда возили пополнение и предметы поставок для той группировки, которая действует в направлении Запорожья и Донбасса. В порту Мариуполя заблокированы войной шесть иностранных коммерческих судов. Как минимум два из них, была информация, ее оттуда очень мало, получили попадание снарядами и ракетами. О судьбе этих судов почти ничего неизвестно.

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В целом, если говорить о военной ситуации, то она, хотя там достаточно динамичные события, почти не изменилась с 24 февраля, за одним исключением. Это исключение того потопления ракетного крейсера Москва, и дело здесь не в том, что он не может стрелять ракетами, у него было 16 крылатых ракет больших, но его ракеты не стреляли никогда по суше, они предназначены для поражения больших надводных кораблей. Он выполнял функцию крейсера противовоздушной и противоракетной обороны, имея на борту целые 64 ракеты С-300. И теперь, когда группировка Черноморского флота и других флотов России в Черном море, не имеет такого мощного прикрытия с воздуха от самолетов и от крылатых ракет, то есть они после этого держатся намного южнее острова Змеиный. К примеру, они вышли в море, целых 13 вымпелов кораблей российских военных. Но они держались у побережья Крыма, в Каркинитском заливе в Крыму. В общей сложности мы с самого начала оценивали как небольшую возможность десантных операций на украинском побережье Черного моря, потому что с одной стороны в начале февраля Россия перебросила дополнительно к семи десантным кораблям Черноморского флота еще шесть из Балтийского и Северного флотов, то есть стало их 13. 12 были способны вести боевые действия, один был разрушен. Но у России не хватало кораблей огневой поддержки десанта. Потому что Турция еще в начале февраля по требованию Украины перекрыла пролив Босфор — Дарданеллы. И это произошло буквально в тот день, когда в МИДе Турции на столе была заявка от РФ на проход из Средиземного моря четырех ракетных кораблей дополнительно. Поэтому сложилась такая ситуация, что в России в феврале-марте десантных кораблей было многовато, а кораблей огневой поддержки не хватало. А после того как Военно-морские вооруженные силы Украины уничтожили десантный корабль в Бердянске и два повредили, то у России возможностей для большой десантной операции на Черном море осталось не так много. И мы прогнозируем, что единственное, что они могут сделать, это некая диверсионная десантная авантюра в направлении, например, Днестровского лимана. То есть ближе к Приднестровью.

— То есть угрозы от непосредственно российских военных, которые высадятся на территории Украины с моря сейчас, можно сказать, нет. Но есть ли угроза обстрелов с моря, правильно ли я вас понимаю?

— Угроза десантная существует всегда. Пока есть десантные корабли и пока есть надводные корабли, которые могут поддерживать их обстрелами с моря. То есть степень этой угрозы не слишком большая. Считая и то, что у нас достаточно возможностей в Одесском регионе для того, чтобы противостоять такой возможной десантной операции. И конечно, продолжаются ракетные обстрелы с кораблей Черноморского флота из акватории Черного моря. Причем существенный объем этого суммарного ракетного залпа, находящегося на Черноморском флоте, а за восемь лет оккупации Крыма Россия там очень сильно увеличила количество ракетных кораблей, то есть у нас сейчас есть ракетный залп, потенциально суммарный 56 ракетам Калибр. Причем, скажем так, еще с 2015 года было известно и известно это на практике, когда из Каспийского моря ракетные корветы Каспийской флотилии обстреливали города Сирии, тогда подтверждена была дальность этих ракет — 1500 километров. Заявленная дальность ракет Калибр — 2500−2600 км. То есть из Севастополя они могут стрелять вплоть до Великобритании и вплоть до границ Испании. Это очень большая угроза, и эта угроза, конечно, остается. Правда, есть оценки, что Россия использовала уже более половины своего запаса ракет Калибр. Но сейчас на нескольких заводах, расположенных в разных регионах РФ, сейчас набирают очень большое количество дополнительного персонала, как рабочих, так и инженеров для того, чтобы резко увеличить производство тех же ракет Калибр. Я думаю, это название уже все украинцы знают.

— А если говорить о том, что Россия оказалась под санкциями, и не все технологии, комплектующие могут теперь получать, повлияет ли это на производство ракет? Помогают ли санкции каким-то образом снизить это наращивание вооружений?

— Обычно есть и у военных, и на военных арсеналах и на военных заводах запас. И, как правило, месяца на три должен быть запас комплектующих, каких-то микросхем, приборов иностранного производства, и я думаю, он есть. Однако, конечно, эти санкции будут влиять на возможность России производить подобные вооружения. Пример тому вчерашние обстрелы Одессы, после которых наши военные сообщили, что для этого были использованы ракеты производства 1960−1970-х годов, которые уже должны были, наверное, давно быть списанными. Это говорит о том, что они за эти два с половиной месяца войны свой арсенал новых ракет почти использовали. То есть у них есть с этим проблемы. Будем надеяться, что эти проблемы возрастут.

— Давайте попробуем перечислить все потери морской России уже в этой войне, начиная с 24 февраля. Что удалось украинским Вооруженным Силам уничтожить? И что еще может стать такими целями, что мы точно можем достать?

— Мы можем достать все российские корабли, подходящие на расстояние до 250−280 км от нашего черноморского побережья. Но ведь мы понимаем, что уничтожение крупного ракетного корабля — это довольно сложная военная операция. То есть нельзя, так сказать, по небольшим катерам тратить драгоценные крылатые ракеты. Я уверен, что наши военные этим занимаются. И РФ и ее военные тоже понимают после потопления крейсера Москва, что такая опасность существует. И я напоминаю, они ведут себя очень осторожно.

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