Турчинов заявил, что уничтожить Керченский мост для украинских ракет не проблема
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что на сегодняшний день Украина обладает всеми возможностями для защиты побережья Азовского моря от российской военной агрессии.
Об этом он сказал в интервью BBC Украина.
По словам Турчинова, благодаря новым ракетным комплексам украинская армия в случае необходимости может уничтожить как военные корабли РФ, так и Керченский мост, который Кремль использует для экономической блокады.
"Мы системно работаем над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья. С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы. Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который грозит нашей стране с 300 километров, даже если он расположен в порту базирования. Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован", - отметил он.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.
На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.
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ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.
Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
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После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.