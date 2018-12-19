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Турчинов заявил, что уничтожить Керченский мост для украинских ракет не проблема

Сегодня, 15:42
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Турчинов подчеркнул, что РФ использует Керченский мост для экономической блокады

Фото: СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что на сегодняшний день Украина обладает всеми возможностями для защиты побережья Азовского моря от российской военной агрессии.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

По словам Турчинова, благодаря новым ракетным комплексам украинская армия в случае необходимости может уничтожить как военные корабли РФ, так и Керченский мост, который Кремль использует для экономической блокады.

"Мы системно работаем над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья. С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы. Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который грозит нашей стране с 300 километров, даже если он расположен в порту базирования. Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован", - отметил он.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Теги:   Керченский мост Азовское море Александр Турчинов Черное море Российская агрессия

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