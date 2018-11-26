Турчинов: Военное положение может быть отменено в любой момент

При нормализации ситуации военное положение будет отменено, заявил Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что военное положение может быть отменено в любое время при нормализации ситуации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Турчинов также отметил, что в понедельник в Верховной Раде будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко и руководители силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что в связи с агрессией России в Азовском море на усиленный режим несения службы переходят сотрудники Нацполиции, а также Госпогранслужбы. В ГПСУ также предложили ограничить въезд в Украину некоторым категориям россиян.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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