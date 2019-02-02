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Спецтема: Выборы президента Украины

Турчинов рассказал, при каких условиях поддержит на выборах Порошенко

Сегодня, 17:26
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Александр Турчинов / Facebook

Если Порошенко "продолжит свой курс"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что поддержит на президентских выборах Петра Порошенко, если он "продолжит нынешний курс".

Об этом Турчинов сказал в комментарии Общественному во время съезда партии Народный фронт.

Он сказал, что поддержит "того кандидата, который будет продолжать курс, который мы вместе начали", уточнив, что сейчас этот курс "продолжает" Петр Порошенко.

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Напомним, 29 января на специально созванном форуме глава государства Петр Порошенко официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги:   Президент Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Александр Турчинов Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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