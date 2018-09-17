Турчинов прокомментировал фейк Минобороны РФ об уничтожении малайзийского Боинга украинской ракетой

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал фейк Минобороны РФ об уничтожении боинга Малайзийских авиалиний украинской ракетой.

По словам Турчинова, подобные заявления являются очередным неудачным фейком Кремля.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - сказал Турчинов агентству Интерфакс-Украина.

17 сентября Минобороны России заявило, что Боинг-777 Малайзийских авиалийний сбили ракетой, якобы принадлежащей Украине. При этом международное следствие вину за уничтожение самолета возложило на Россию.

В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.