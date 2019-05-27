Турчинов отрицает, что продолжает исполнять обязанности секретаря СНБО
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что он не исполняет обязанности секретаря СНБО.
Об этом он написал в Facebook.
«В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, будто я продолжаю выполнять обязанности секретаря СНБО Украины. Напоминаю, что 17 мая я обратился к президенту с заявлением об увольнении, а 19 мая был подписан соответствующий указ. С момента обнародования Указа президента Украины „Об освобождении Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины“ я не работаю секретарем СНБО», — написал Турчинов.
По его словам, утверждение о том, что он якобы выполняет «какие-то обязанности секретаря СНБО» — чушь, которая противоречит закону.
Напомним, что 17 мая, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подал в отставку.
Александр Турчинов занимал должность Секретаря СНБО Украины с января 2015 года по май 2019 года.