14 июня 2018, четверг

Турчинов отреагировал на информацию об использовании казачьих подразделений на ЧМ-2018

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Использование казачьих подразделений на мероприятиях ФИФА недопустимо, заявил Турчинов

Использование казачьих подразделений на мероприятиях ФИФА недопустимо, заявил Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что использование казачьих группировок во время Чемпионата мира по футболу-2018 в РФ недопустимо.

 По его словам, использование казаков во время ЧМ-2018 свидетельствует о неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов, сообщает пресс-служба секретаря СНБО.

Кроме того, по мнению Турчинова, бездействие ФИФА и международного сообщества в этом вопросе свидетельствуют о фактической поддержке российской агрессии против Украины.

"Со стороны же международного сообщества, согласования с такими действиями является согласованию и фактически поддержкой агрессии против Украины", - отметил он.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российские полувоенные формирования, которые собрались обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в России, состоят среди прочего с казаков, участвовавших в тайных военных кампаниях Кремля в Украине и Сирии.

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