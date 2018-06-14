Турчинов отреагировал на информацию об использовании казачьих подразделений на ЧМ-2018

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что использование казачьих группировок во время Чемпионата мира по футболу-2018 в РФ недопустимо.

По его словам, использование казаков во время ЧМ-2018 свидетельствует о неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов, сообщает пресс-служба секретаря СНБО.

Кроме того, по мнению Турчинова, бездействие ФИФА и международного сообщества в этом вопросе свидетельствуют о фактической поддержке российской агрессии против Украины.

"Со стороны же международного сообщества, согласования с такими действиями является согласованию и фактически поддержкой агрессии против Украины", - отметил он.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российские полувоенные формирования, которые собрались обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в России, состоят среди прочего с казаков, участвовавших в тайных военных кампаниях Кремля в Украине и Сирии.