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Турчинов опроверг заявления Гриценко об уклонении сына от службы в армии

Вчера, 21:06
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СНБО

Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опроверг обвинения бывшего министра обороны Анатолия Гриценко в том, что его сын избегал службы в зоне АТО в 2014 году.

Заявления Гриценко о скрывании детей высокопоставленных лиц от службы в армии он назвал "ложью" и "поливкой грязью своих оппонентов".

По словам Турчинова, в разгар боевых действий на Донбассе его сын пошел добровольцем в Национальную гвардию. Его служба продолжалась полтора года - с лета 2014 года до начала 2016 года.

"Он честно служил, не прячась за чужие спины. Выполнял поставленные задачи и в командировках в зону АТО, и в составе сводных подразделений НГУ, которые защищали конституционный строй и демократию во время массовых беспорядков в 2015 году, в том числе и тогда, когда гвардейцы погибли от брошенной в них гранаты", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко публично заявил о том, что генеральный прокурор Юрий Луценко и другие высокопоставленные политики скрывали своих сыновей от службы в АТО.

В ответ жена генпрокурора Ирина Луценко пообещала подать судебный иск против Гриценко.

Теги:   Анатолий Гриценко СНБО Александр Турчинов

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