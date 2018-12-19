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Турчинов: Ограничения на въезд для россиян могут остаться и после завершения военного положения

Сегодня, 15:42
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Украина может сохранить ограничения на въезд для россиян, заявил Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что на сегодня решение об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола от 16 до 60 лет четко выполняется и показало свою эффективность.

В интервью ВВС Украина Турчинов отметил, что ограничения на въезд для россиян значительно облегчает работу контрразведки и правоохранительных органов.

"То, как агрессивно ведет себя Россия, не выполняя требование не только Украины, но и всего цивилизованного мира по освобождению наших военнопленных, возвращению захваченных плавсредств - все это дает нам основания продолжить отдельные мероприятия относительно российской стороны в том числе и ограничение въезда. но, безусловно, это решение будет принимать СНБО и президент", - подчеркнул он.

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Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Нардеп от фракции Народный фронт Андрей Тетерев заявил, что в Украине следует не пускать из России не только мужчин, но и женщин.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Россияне Запрет на въезд Госпогранслужба Украины Александр Турчинов Россия

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