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Турчинов о заявлениях РФ по подготовке Украиной наступления: Не исключено, что Лавров предсказывает недалекое будущее

Сегодня, 15:21
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Турчинов назвал заявления Лаврова о подготовке Украины наступления на Крым провокацией

Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя заявление Лаврова о том, что Украина якобы готовит наступление на Крым, отметил, что это является очередной провокацией накануне Рождественских праздников.

В интервью ВВС Украина Турчинов сказал, что это "очень опасная игра, которая заставляет нас быть бдительными и готовыми к любому развитию событий, к любым провокациям".

"Военно-политическое руководство нашей страны никогда не пойдет на опасные авантюры. Для победного наступления необходимо иметь значительное преимущество над врагом. Сегодня мы еще не готовы обеспечить победоносное наступление на вторую по потенциалу армию мира, чтобы вернуть все оккупированные территории. Но все меняется и не нельзя исключать, что Лавров предсказывает недалекое будущее", - заявил он.

Напомним, 17 декабря в эфире одной из российских пропагандистских радиостанций Лавров пригрозил президенту Украины Петру Порошенко "ответом" в случае каких-то "провокаций" на админгранице с оккупированным РФ Крымом.

Теги:   Сергей Лавров Александр Турчинов СНБО Крым Россия

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