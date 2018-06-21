Турчинов о скандальных высказываниях своей жены: ее позиция полностью соответствует закону Божьему и Конституции

Турчинов заявил, что правозащитники навешивают на его жену ярлыки

Секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал призыв правозащитников уволить его жену Анну из Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова.

У себя в Facebook Турчинов отметил, что "попытки защитников ЛГБТ сообщества навешивать на мою жену ярлыки и требования уволить ее с работы является свидетельством их ангажированности, агрессивности и правовой ограниченности".

"Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным ценностям и защиты от моральной деформации школьной программы - проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Эта позиция полностью соответствует закону Божьему и Конституции Украины", - написал он.

Анна Турчинова сначала опубликовала статью Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей.

Вскоре в комментарии Громадському она обвинила ЛГБТ в том, что это "болезнь", а также заявила о том, что "новые учебники могут изменить сексуальную ориентацию ребенка".

После этого правозащитники призвали освободить декана Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Анна Турчинова за ее заявления.

Правозащитники считают, что высказывания Турчинова имеют антинаучный, дискриминационный и гомофобных характер, а ситуация, когда декан университета, который готовит специалистов для работы в образовательных учреждениях, позволяет себе подобные высказывания, недопустима.