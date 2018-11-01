Турчинов о российских санкциях: Напугали ежей голым задом

Секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал российские санкции в отношении Украины.
"Напугали ежей голым задом! По моему мнению, это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - написал Турчинов в Facebook.
Добавим, что Турчинов также внесен в санкционный список РФ.
1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.
Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.
Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.
Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.
Кто попал в санкционный список РФ
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