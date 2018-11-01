Турчинов о российских санкциях: Напугали ежей голым задом

Секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал российские санкции в отношении Украины.

"Напугали ежей голым задом! По моему мнению, это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - написал Турчинов в Facebook.

Добавим, что Турчинов также внесен в санкционный список РФ.

1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.

Кто попал в санкционный список РФ