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Тука считает, что военные будут игнорировать запрет Зеленского на ответный огонь

Сегодня, 10:29
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Тука считает, что военные будут игнорировать запрет Зеленского на ответный огонь - фото

НВ

По словам Туки, такие приказы угрожают жизням украинских военных

Экс-глава Луганской ОВГА, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что украинские военные будут игнорировать приказ президента Владимира Зеленского, который запрещал бы им открывать огонь в ответ на обстрелы оккупационных сил РФ.

«Я в этом убежден», — заявил он во время эфира на ObozTV.

По словам Туки, в той обстановке, которая сложилась на фронте на сегодняшний день, подобные приказы могут угрожать безопасности и жизням украинских военнослужащих.

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«Когда у наших ребят существует опасность для их жизни, а я, например, командир артиллерийской бригады и имею приказ не открывать огонь, а мне по рации постоянно идет доклад моих друзей, что их там сейчас уничтожают. Извините, я что нелюдь, что я буду соблюдать эти приказы, чтобы моих братьев уничтожили? Я, конечно, буду палить, чтобы прекратить убийство моих друзей», — отметил замминистра.

Напомним, ранее вновь назначенный Владимиром Зеленским в качестве представителя Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

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В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ответ на это написал у себя в Facebook, что «не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке».

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Это же мнение разделяет и председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который заявил, что предложения команды Зеленского являются шагом к капитуляции перед РФ.

В то же время, на фоне переговоров о перемирии на Донбассе оккупационные силы РФ нанесли удары из запрещенных калибров по позициям Объединенных сил, в результате которых погибли четверо военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Теги:   Леонид Кучма Владимир Зеленский Георгий Тука Режим тишины Донбасс

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