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Аномалия или закономерность

Тука о новом плане ОБСЕ по Донбассу: Общие тезисы, с которыми сложно спорить

Сегодня, 12:16
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НВ

Тука прокомментировал план Сайдика по Донбассу

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы.

В эфире телеканала 112 Украина Тука отметил, что пока не стоит комментировать план, о деталях которого ничего не известно.

"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика, - это исключительно общие тезисы, с которыми сложно спорить. Я хотел бы сразу отметить, что я считаю такие тезисы абсолютно приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам никому пока неизвестны. По крайней мере, нашему министерству детальный план этот не поступал", - отметил он.

По его словам, план вызывает много вопросов, в частности, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований, в какие сроки, каким образом произойдет выведение иностранных войск с территории Донбасса, что подразумевается под процессом амнистии и другие.

Тука также добавил, что МинВОТ официально еще получали от ОБСЕ никаких предложений.

Теги:   Георгий Тука ОБСЕ Донбасс

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