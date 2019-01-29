Тука о новом плане ОБСЕ по Донбассу: Общие тезисы, с которыми сложно спорить Сегодня, 12:16 820 Цей матеріал також доступний українською НВ Тука прокомментировал план Сайдика по Донбассу НВ

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы.

В эфире телеканала 112 Украина Тука отметил, что пока не стоит комментировать план, о деталях которого ничего не известно.



"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика, - это исключительно общие тезисы, с которыми сложно спорить. Я хотел бы сразу отметить, что я считаю такие тезисы абсолютно приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам никому пока неизвестны. По крайней мере, нашему министерству детальный план этот не поступал", - отметил он.

По его словам, план вызывает много вопросов, в частности, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований, в какие сроки, каким образом произойдет выведение иностранных войск с территории Донбасса, что подразумевается под процессом амнистии и другие.

Тука также добавил, что МинВОТ официально еще получали от ОБСЕ никаких предложений.