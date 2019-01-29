Тука о новом плане ОБСЕ по Донбассу: Общие тезисы, с которыми сложно спорить
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы.
В эфире телеканала 112 Украина Тука отметил, что пока не стоит комментировать
план, о деталях которого ничего не известно.
"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика, - это исключительно общие тезисы, с которыми сложно спорить. Я хотел бы сразу отметить, что я считаю такие тезисы абсолютно приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам никому пока неизвестны. По крайней мере, нашему министерству детальный план этот не поступал", - отметил он.
По его словам, план вызывает много вопросов, в частности, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований, в какие сроки, каким образом произойдет выведение иностранных войск с территории Донбасса, что подразумевается под процессом амнистии и другие.
Тука также добавил, что МинВОТ официально еще получали от ОБСЕ никаких предложений.